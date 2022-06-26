إنقاذ طفل حديث الولادة بقسم الرعاية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى فايد التخصصي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 01:25 مساءً - استقبلت مستشفى فايد التخصصي إحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية طفلًا حديث الولادة، كان يعانى من صعوبة بالتنفس من الدرجة الرابعة، وتوقف بعضلة القلب وزرقة وإنخفاض فى نسبة الأكسجين بالدم.

فور وصول الطفل لمستشفى فايد التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، تم عمل إنعاش قلبي رئوي، ثم تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وبعد تقييم حالته وعمل الأشعات والفحوصات الطبية وإجراء التحاليل اللازمة له، تم اعطاؤه التغذية والعلاج المناسب لحالته بدقة، وذلك بما يتوافق مع احتياجاته، ووفق أعلى المعايير والممارسات الطبية العالمية، فيما قد تماثل الطفل للشفاء وهو الآن بصحة جيدة.

هذا، ويضم قسم الرعاية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى فايد التخصصي فريق متميز من أطباء الأطفال وحديثى الولادة