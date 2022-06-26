الحكومة تنفى اقتصار تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على نسبة 25% فقط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 01:25 مساءً - تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي فيديو يزعم اقتصار تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على نسبة 25% فقط، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاقتصار تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على نسبة 25% فقط، وأن الفيديو المتداول لا يمت للواقع بصلة، مُشددةً على أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعد أحد أهم المشروعات القومية الذي تم إنشاؤه وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، بهدف تأسيس مدينة متكاملة إدارياً واقتصادياً وسكنياً وخدمياً، شاملة كافة الخدمات، مُشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من ٧٠٪ من المرحلة الأولى له، والتي تبلغ مساحتها حوالي ٤٠ ألف فدان، حيث تضم المرحلة ١٠ أحياء سكنية تم تنفيذها بنسبة تتراوح ما بين ٧٠ إلى ٩٠٪، هذا بخلاف عدد من المشروعات العملاقة التي قاربت على الانتهاء لعل أبرزها الحي الحكومي الذي تجاوزت نسب تنفيذه ٩٨٪، وحي المال والأعمال، وكذلك منطقة الأعمال المركزية، والتي تضم ٢٠ برجاً منها البرج الأيقوني، حيث تم تنفيذ الأعمال بها بنسبة ٦٠٪، إضافة إلى المدينة الرياضية التي تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة ١٠٠٪، ومدينة الفنون والثقافة، والأوبرا الجديدة، ومدينة المعرفة، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، هذا بالإضافة إلى الحدائق المركزية، والمدينة الأولمبية، وكذلك الخدمات التعليمية ومدارس وجامعات العاصمة الإدارية.

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