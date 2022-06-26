انت الان تتابع خبر حدث قبل قليل بالصور – إصابة 8 أشخاص في حادث مروع بـ”الجيزة” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث انقلاب ميكروباص أعلى المحور المركزى فى محافظة الجيزة بسبب السرعة الزائد من السائق.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة الجيزة بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفيات القريبة من موقع الحادث والدفع بسيارات مطافي لأخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة ، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.