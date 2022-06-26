الداخلية تنظم زيارة لأعضاء «القومى لذوى الإعاقة» إلى مراكز تأهيل بدر

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الداخلية، زيارة لعدد من أعضاء المجلس القومى للأشخاص من ذوى الإعاقة، إلى مراكز إصلاح وتأهيل بدر، وذلك فى إطار مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل لوفود المجالس القومية ومنظمات المجتمع المدنى.





واستقبل المركز الطبى بالمجمع الأمنى لمنطقة مراكز إصلاح وتأهيل بدر بقطاع الحماية المجتمعية وفد من أعضاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة. وأجرى أعضاء الوفد جولة تفقدوا خلالها (عنبر حجز ذوى الإحتياجات الخاصة – العيادات الخارجية – غرف العمليات – الرعاية المركزة – وحدة الجهاز الهضمى والمناظير – مركز صحة المرأة – مركز علاج الإدمان والمشورة). وأشاد أعضاء الوفد بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهم لبرامج تأهيل شاملة، خلال فترة إيداعهم تمهيدا لإعادة اندماجهم فى المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.

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