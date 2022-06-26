الثانوية العامة.. 12 حالة غش وإصابة 3 معلمين فى امتحان اللغة العربية

جدة - نرمين السيد - أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، على مستوى الجمهورية، اليوم السبت، امتحان مادة اللغة العربية للعام الدراسى 2021/2022، بإجمالى عدد 708 آلاف و478 طالبا/طالبة أمام 2089 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.





كما أدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان فى مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالى عدد 250 طالبا/طالبة، بينما أدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين STEM الامتحان فى مادتى "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية)" بإجمالى عدد 1796 طالبا/ طالبة.

وبحسب بيان صحفى عن وزارة التربية والتعليم، حرص الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلى وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وقال حجازى، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة، ومرورا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى من رصد 12 حالة غش، حيث رصدت غرفة العمليات المركزية 7 حالات غش بمحافظات: قنا، المنيا، البحيرة، الفيوم، أسيوط، القاهرة، وسوهاج، باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

ورصدت غرف العمليات المحلية 5 حالات غش، بينها حالتين محافظتى (القاهرة وأسوان) باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت، والحالة الثالثة لحيازة ساعة إلكترونية فى محافظة الغربية، وحالتين لحيازة جهاز الهاتف المحمول فى محافظتى (الغربية والأقصر)، وقد تم التحفظ على الأجهزة المحرزة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين، كما رصدت الغرفة قيام طالبة بتمزيق كراسة الأسئلة الخاصة بها فى محافظة المنوفية.

كما رصدت الغرفة حدوث حالتى إغماء للطالبات (م.م.س) بإدارة كوم حمادة التعليمية بمحافظة البحيرة، و(س.ع.م) بإدارة بلقاس التعليمية بمحافظة الدقهلية، كما تم رصد حالة هبوط للطالبة (ح.ط.ص) بإدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة، وتم نقلهم للمستشفيات بالمحافظات المذكورة وعمل الإسعافات اللازمة.

ونقل كلا من (ن.ر.م) مراقب بمدرسة الجلاء بإدارة بنى مزار التعليمية بمحافظة المنيا لمستشفى بنى مزار العام؛ لإصابته بإغماء وهبوط عام، وجرى إخضاعه للرعاية الطبية، كما تم نقل (ع.ا. م.ا) مراقب بمدرسة الشهيد أحمد وحيد بإدارة غرب الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية لمستشفى الأحرار؛ لإصابته بأزمة قلبية، وجرى إخضاعه للرعاية الطبية، ونقل (ى. ا. أ) مراقب بمدرسة النصر التجريبية لغات بطنطا بمحافظة الغربية لمستشفى الجامعة؛ لإصابته بغثيان وهبوط بضغط الدم، وجرى إخضاعه للرعاية الطبية.

جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء المقبل سيؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين STEM الامتحان فى مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)".