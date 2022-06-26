محافظ الجيزة يطمئن أولياء الأمور: مناخ صحى آمن لطلاب الثانوية

جدة - نرمين السيد - تفقد أحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح اليوم، الأحد، عدداً من لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة، حيث يؤدى الطلاب اليوم امتحان مادة اللغة العربية لمتابعة سير الامتحانات والتأكد من مدى التزام الطلاب داخل اللجان، وتذليل كل العقبات وتهيئة الجو الملائم بالإضافة لمتابعة تطبيق الإجراءات المنظمة والتى من بينها عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة والأجهزة الرقمية.





وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرستى العجوزة الإعدادية الثانوية بنات بإدارة العجوزة التعليمية والجيزة الإعدادية للبنين بجنوب الجيزة.

وقد أكد محافظ الجيزة أنه تم التجهيز المسبق لاستقبال العملية الامتحانية، حيث تم التأكيد على توافر وسائل التهوية والإنارة اللازمة داخل اللجان وإجراء الصيانات البسيطة إلى جانب توفير زجاجات مياه الشرب للطلاب وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير لمقار اللجان قبل وبعد أداء الامتحانات.

كما تفقد محافظ الجيزة غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم للتأكد من انتظام سير العمل بها ورصد أى مواقف طارئة ترد من الإدارات التعليمية وسبل التعامل معها وحلها.

وأشار أحمد راشد إلى أن غرفة عمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع على مدار اليوم وبالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم سير الامتحانات بجميع اللجان للتعامل الفورى مع أى شكوى وسرعة حلها على الفور والعمل على توفير سبل الراحة للطلاب.

وبعث المحافظ رسالة طمأنة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحى الآمن لهم.

وناشد المحافظ أولياء الأمور بعدم التكدس بمحيط اللجان والتعاون مع قوات التأمين حرصًا على صحتهم ولتوفير المناخ الملائم لأبنائهم أثناء أداء الامتحان.

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز بعدم السماح قطعياً بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى المحيط الخارجى للجان والتواجد الميدانى على مدار اليوم لإزالة أى مصادر للضوضاء.

ومن جانبه، قال مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة إنه تم تجهيز 190 لجنة أساسية يؤدى بها 78 ألف و777 طالبا وطالبة الامتحانات هذا العام، حيث تضم كل لجنة ما بين 14 إلى 18 طالبا إلى جانب توفير المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة مع المتابعه اليومية مع الإدارات التعليمية لسرعه التعامل مع أى معوقات.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، ومحمد نور، السكرتير المساعد، وتيسير عبد الفتاح، رئيس مدينة الجيزة، وأشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والدكتور سامح عشماوى، مدير مديرية الشؤون الصحية ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء أحياء العجوزة وجنوب ورئيس هيئة النظافة والتجميل.