سفير الصين بالقاهرة: كلمة الرئيس السيسى فى بريكس مهمة جدا

جدة - نرمين السيد - وتأتى مشاركة الرئيس السيسى تلبية لدعوة نظيره الصينى شى جين بينج الرئيس الحالى لتجمع دول البريكس، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات.

وأضاف ليتشيانج، فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد، أن هذه هى المشاركة الثانية للرئيس السيسى فى قمة بريكس بدعوة من الرئيس الصينى وهو ما يشير إلى مدى قوة العلاقات بين البلدين، موضحا أن مصر شريك استراتيجى مهم للصين وأن بلاده تولى مصر اهتماما خاصا لدورها خصوصا فى التنمية العالمية لـ2030.

وحول القمة، قال إن قمة "بريكس" تكتسب أهمية بالغة لتعزيز الانتعاش الاقتصادى العالمى ودفع التنمية والتعاون بين دول العالم، مشيرا إلى أن الرئيس الصينى أكد أهمية تحمل دول بريكس، بصفتها دول مهمة، مسؤولية المساهمة فى استقرار العالم من خلال تعزيز الإنصاف والعدالة والتضامن ومعارضة الهيمنة والانقسام ويجب أن تدافع عن التعددية الحقيقية وتحمى النظام الدولى القائم على القانون الدولى والأمم المتحدة.

وأضاف السفير أن مصر دولة كبيرة، وأن قوة العلاقات المصرية الصينية تعود إلى تخطيط استراتيجى ورغبة سياسية متبادلة، موضحًا أن زيادة التعاون السنوات الأخيرة بفضل التوافق بين الرئيسين السيسى وشى جين بينج.