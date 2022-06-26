وضمت الغرفة عددا كافيا من الضباط والأفراد الذين يعملون على مدار الـ24 ساعة، والذين حرصوا على تسهيل وتيسير كافة إجراءات السفر والوصول للحجاج، فضلا عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة، واستقبال شكاوى الحجاج والتعامل الفورى معها.
وتحتوى الغرفة على قسم للأدلة الجنائية، للتعرف على بصمات أى حاج مجهول الهوية، من خلال الربط بين القسم وإدارة الأدلة الجنائية بالقاهرة، وكذلك قسم المستشفيات لمتابعة الحالة الصحية للحجاج بالتنسيق مع البعثة الطبية، فضلا عن قسم الحاسب الألى الخاص بتسجيل بيانات جميع حجاج بعثة الحج الرسمية إليكترونيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية: غرفة عمليات بالمدينة المنورة لتلبية احتياجات حجاج القرعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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