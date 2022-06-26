الداخلية: غرفة عمليات بالمدينة المنورة لتلبية احتياجات حجاج القرعة

جدة - نرمين السيد - وفرت وزارة الداخلية غرفة عمليات مجهزة ومدعمة بالتقنيات الحديثة بالمدينة المنورة، لمتابعة وتلبية كافة احتياجات حجاج القرعة لهذا العام لضمان توفير كافة السبل لراحتهم خلال تأدية مناسك الحج.





وضمت الغرفة عددا كافيا من الضباط والأفراد الذين يعملون على مدار الـ24 ساعة، والذين حرصوا على تسهيل وتيسير كافة إجراءات السفر والوصول للحجاج، فضلا عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة، واستقبال شكاوى الحجاج والتعامل الفورى معها.

وتحتوى الغرفة على قسم للأدلة الجنائية، للتعرف على بصمات أى حاج مجهول الهوية، من خلال الربط بين القسم وإدارة الأدلة الجنائية بالقاهرة، وكذلك قسم المستشفيات لمتابعة الحالة الصحية للحجاج بالتنسيق مع البعثة الطبية، فضلا عن قسم الحاسب الألى الخاص بتسجيل بيانات جميع حجاج بعثة الحج الرسمية إليكترونيا.