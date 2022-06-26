سعادة بين طلاب الثانوية باللغة العربية: «سهل لكن طويل»

جدة - نرمين السيد - وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالامتحان، الذى وصفوه بالمتوسط، مشيرين إلى أن بعض الأسئلة جاءت من امتحانات العام الماضى التى أتاحتها لهم وزارة التربية والتعليم للتدريب عليها.

وقالت الطالبة يمنى عمر، بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بنات بالسيدة زينب لـ"دوت الخليج"، إن الامتحان كان جيد جدا وأسئلته لم تخرج عما تدربت عليه طوال العام، لكنه بشكل عام طويل والوقت بالكاد يكفى للإجابة عن الأسئلة دون مراجعة جيدة.

أما الطالبة ميار محمود، فقالت إن الوقت المخصص للإجابة عن الامتحان 180 دقيقة، والامتحان مكون من 60 سؤالا، ما يعنى أن لكل سؤال ثلاث دقائق، مشيرة إلى أنها قضت الساعات الثلاث فى الإجابة عن الأسئلة دون أن تلتفت حولها، ولم تتمكن أيضا من المراجعة.

بينما الطالب عمر على، بلجنة جمال عبد الناصر الثانوية بنين بالدقى، أكد سهولة الامتحان، موضحا "فى النظام الجديد لازم الطالب يكون مذاكر، بس هو بالنسبة لأى حد مذاكر ومتدرب كويس على نظام الأسئلة اللى بيقيس الفهم سهل جدا"، وعن ضيق الوقت قال إنه بالكاد تمكن من الإجابة عن الأسئلة قبل انتهاء الوقت بـ10 دقائق، خصصها للمراجعة.

أما الطالب محمد حسن، فاشتكى من طول الامتحان، مشيرا إلى أنه واجه بعض الصعوبة فى استخدام ورقة "البابل شيت" خوفا من الخطأ فى التسلسل بين أرقام الأسئلة فى كراسة الأسئلة و"البابل شيت".

وقال الطالب أحمد حامد، إن الامتحان فى مجمله كان سهلا، بخلاف بعض النقاط فى أسئلة النحو: "تقريبا مخصصة للطلاب المتميزين واللى فاهمين نحو كويس".

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة، اليوم الأحد، حيث أدى أكثر من 707 آلاف طالب وطالبة، امتحان اللغة العربية، أمام 2089 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

وانتهى الطلاب من أداء امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع، خلال يومى الاثنين والثلاثاء الماضيين، وهى مواد: التربية الوطنية، التربية الدينية، والاقتصاد والإحصاء.

وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، وتقيس جميع أسئلة الامتحانات مهارات الفهم والتحليل والإبداع، وليس الحفظ والتلقين.

ويتسلم الطلاب فى المواد الأساسية، كتيبا للمفاهيم، يتضمن كل ما يحتاجونه من: قوانين، مفاهيم، صور وخرائط، وغيرها مما يغنيهم عن الحفظ، ويفرغهم للفهم والتحليل والإبداع.