التموين: الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى 5.7 شهر

وأوضح وزير التموين، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، أن الهيئة العامة للسلع التموينية مستمرة فى المشاورات مع كافة مناشئ استيراد القمح، ومنوها بأننا نسعى إلى تكوين احتياطى لا يقل عن 5 إلى 6 أشهر.
وأضاف الوزير، أن الاحتياطى الإستراتيجى من السكر يكفى حتى 6.7 شهر وحتى الموسم المقبل، منوها بأن موسم قصب السكر يبدأ فى يناير القادم، فيما يبدأ موسم البنجر فى فبراير.
وتابع المصيلحى، أن الاحتياطى الاستراتيجى من الأرز يكفى 3.3 شهر، ويبدأ الموسم المقبل فى منتصف سبتمبر، منوها بأن الوزارة ستبدأ خلال العام المقبل شراء الشعير والتعامل مع مضارب القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى من الزيوت يكفى 6.2 شهر، فيما يكفى الاحتياطى الاستراتيجى من اللحوم المجمدة نحو 6 أشهر، والاحتياطى الاستراتيجى من الدواجن المجمدة يصل إلى 6 أشهر.
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