انت الان تتابع خبر بالفيديو.. ما قاله السيسي عن الضمور العضلي الشوكي.. بعد حالتي رقية وآدم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حملة انقذوا الطفلة رقية نجحت طوال الأيام القليلة الماضية في جمع المبلغ المطلوب لإنقاذها، وهذا بعد إصابتها بمرض ضمور العضلات الشوكي، وحاجتها لعلاج بحقنة تصل تكلفتها لـ 40 مليون جنيه، وهاشتاج “انقذوا رقية” تصدر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار حملة جمع التبرعات بتكاليف العلاج الخاصة بمرض ضمور العضلات الشوكي، وظهرت العديد من الحالات الآخرى التي تستحق الدعم.

ما قاله السيسي عن الضمور العضلي الشوكي بعد حالة رقية

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مرض الضمور الشوكي “ده موضوع فيه وسائل للكشف المبكر عن المرض ده في الشهور القليلة الأوائل من ميلاد الطفل أو الطفلة، ولو عرفنا كده هنعرف ليه العلاج بيصل إلى 3 ملايين دولار للطفل الواحد، صحيح الرقم كبير أوي علينا، مش كتير من دول العالم تقدر تتصدى لعلاجه، لكن إحنا جرينا جرية وقولنا يارب ساعدنا في ده، ممكن يبقى فيه علاج والدولة تتحمل ده، بس أنا بطالب منظمات المجتمع المدني، وبطالب كل من له قلب، لأن الرقم كبير جداً”.

أفضل وقت لعلاج الضمور العضلي الشوكي

واستكمل الرئيس السيسي قائلاً “عملنا اتفاق والأمور ماشية والأطفال اللى ممكن يتم علاجهم، لكن الأفضل العلاج حتى سنة من ميلاد الطفل لأن بعد كده الأمور بتتصعب، اختبار وفحص ما بعد الولادة زى ما عملنا في السمع والقوقعة للحصول على أفضل نتيجة”.