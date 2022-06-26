انت الان تتابع خبر عاجل – الاسكان تبدأ في تسليم شقق المرحلة الأولى بمشروع دار مصر لمنطقة القرنفل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأ اليوم الأحد جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بالتعاون مع وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تسليم الفائزين في الوحدات السكنية التابعة للمرحلة الأولى بمشروع دار مصر لمنطقة القرنفل

وأوضح الجهاز أن عملية التسليم سوف تستمر حتي يوم الإثنين الموافق 18/7/2022،حيث سوف يتم تسليم 11 عمارة تضم 264 وحدة سكنية وجري الحجز بها بنظام القرعة المعلنة

.وطالب جهاز تنمية القاهرة الجديدة جميع المواطن الفائز بالوحدة التوجه إلى بنك التعمير والإسكان (فـرع التجمع الأول بالتسعين الشمـالى خلف الداون تاولإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجـــه بخطـــاب البنك لمكتب خدمــة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.