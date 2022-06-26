تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 – محافظ دمياط يحدد درجة الحد الأدنى للثانوى العام

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رياض - احمد صلاح - تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 .. أصدر الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن قرار قبل قليل بشان تنسيق الشهادة الاعدادية، حيث أنه قام بتحديد الحد الأدني للانتقال إلي المرحلة الثانوية العام بداية من العام الدارسي المقبل.

تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 .. وأكدت عوض، أن الحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوى العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالعام الدراسى 2021/2022، هو 225 درجة للمرحلة الأولى لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة،مشيراً أن ذلك يأتي في إطار تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأضاف محافظ دمياط، أن مدارس الثانوية العامة داخل المحافظة سوف تبدأ في قبول طلبات الاتحاق بالمرحلة الثانوية بداية من اليوم الأحد القادم 26 يونيو 2022، وسوف تستمر لمدة ثلاثون يوماً.