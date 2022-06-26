انت الان تتابع خبر عاجل ورسميا – الإعلان عن خدمة جديدة لصرف المعاشات والتنفيذ من اليوم: راحة لأهالينا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الدكتور طارق الملا وزير البترول عن إصدار قرار يخص جميع أصحاب المعاشات المنتشرين في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية والذي يزيد عددهم عن 10 مليون مواطن.

وأكد الملا أنه تمتوفير خدمة جديدة أمام أصحاب المعاشات خاصة بالجصول علي مستحقاتهم الشهرية، حيث أنهم يمكننهم صرف أموالهم عن طريق محطات البنزين Cash out، باستخدام الكارت البنكي الخاص بكل مواطن منها صرف المعاشات وسحب الأموال بدلا من ماكينات الصراف الآلي.

وأضاف وزير البترول أن هذا القرار يأتي لخدمة أهالينا من أصحاب المعاشات من صرف مستحقاتهم من أقرب محطة وقود لهم دون اللجوء إلى التزاحم في أوقات صرف تلك المستحقات حول منافذ الصرف الأخري.