انت الان تتابع خبر لمدة نص يوم كامل – قطع مياة الشرب عن هذه المناطق بـ”القليوبية” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياة والصرف الصحي بمحافظة القليوبية أنه سوف يتم قطع مياة الشرب اليوم الأحد عن قرية بعض المناطق شبين القناطر وهي الوكلاء- عزبة أبو خضرة – الدلتا.

وأوضحت مياة شرب القليوبية أنه سوف قطع المياة لفترة 12 ساعة متواصلة اعتباراً من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، مشيرة أن قطع مياة الشرب بسبب أعمال إحلال وتجديد خط طرد محطة رفع الصرف الصحي، والانتهاء من أعمال غسيل للمروقات بمرفق مياه الوابورات.

وطالبت شركة المياة جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتيجاتهم من مياة الشرب خلال الفترة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياة والتي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.