بالفيديو.. حالة الطقس خلال الساعات القادمة.. الأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

انت الان تتابع خبر حالة الطقس خلال الساعات القادمة.. الأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، بالكشف عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة في القاهرة وجميع المحافظات، وهي من ابرز الاشياء التي تشغل بال جميع المواطنين حالياً بسبب الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد حالياً.

حالة الطقس خلال الساعات القادمة شديدة الحرارة

وأكدت غانم إن درجات الحرارة اليوم تدور حول المعدلات الطبيعية، ولكن سوف تتأثر البلاد بالكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط، وهي التي يصاحبها ارتفاع في نسب الرطوبة أثناء فترات النهار والليل، وهذا بجانب وجود زيادة في فترات السطوع الخاصة بالشمس في اغلب المحافظات، ولابد من تجنب السير فيها خاصة في الظهيرة.

تحذير من التعرض إلى أشعة الشمس المباشرة

وأضافت منار غانم أن نسبة الرطوبة من المرجح أن تزيد مع بداية شهر يوليو وأغسطس، وأكد أنه في ظل هذه الأجواء لابد أن يتم الابتعاد تماماً عن أشعة الشمس المباشرة، وأن يتواجد جميع المواطنين في أماكن ذات تهوية جيدة حتى لا يشعر بارتفاع درجات الحرارة، وأيضاً أن التعرض إلى أشعة الشمس المباشرة ينتج عنه زيادة الشعور بالحرارة الشديدة التي توجد في الجو.