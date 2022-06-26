انت الان تتابع خبر عدد حالات الغش في امتحانات الثانوية العامة.. وزير التعليم يوضح والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تشهد حالة كبيرة من الهدوء والاستقرار نظرا للسنوات السابقة، مشيرا إلى أننا منذ ٣ أسابيع ونحن في هدوء تام بسبب تواصل الوزارة مع أولياء الأمور في جميع النقاط والاستفسارات الخاصة بالامتحانات.

واضاف “شوقي” خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن الامتحانات الغير مضافة للمجموع تمت في هدوء كبير خلال الاسبوع الماضي بدون حدوث أي مشاكل من أي نوع.

وتابع وزير التربية والتعليم أن تم ضبط ٧ طلاب قاموا بمحاولة غش في أول يوم في الامتحانات الغير مضافة للمجموع وثاني يوم تم ضبط ٣ أخرين.