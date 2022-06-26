انت الان تتابع خبر من يسلف المصريين كل شهر ملايين ؟ .. عمرو اديب يجيب علي السؤال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال اديب خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج ” الحكاية ” المذاع على قناة mbc ، أنه منذ اشهر قليله كانت قوة النقود في مصر أكبر من الان، مثلا الـ100 جنيه كانت تشترى 8 سلع، والآن تشترى 5 سلع فقط، فيضطر المواطن للاستلاف من خلال الكريدت كارد” .

و علق الإعلامي عمرو أديب على قيام عدد من المواطنين بالاستلاف من البنك لاكثر من مره لشراء بعض السلع لعدم وجود دخل كافي.

وأوضح أديب أن المشترى يضطر للاستلاف كل شهر بفوائد، وبعد 4 شهور تكشتف أن رصيدك من السحب انتهى”.