انت الان تتابع خبر سعر كيلو اللحمة 115 جنيه .. 100 طن يومي من التموين و بالهنا والشفا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد عبد المنعم خليل خلال حواره التليفزيوني في برنامج “٩٠ دقيقة” المذاع علي قناة “المحور” الفضائية، أن عدد منافذ وزارة التموين يصل عددهم لـ ١٣٠٠ منفذ علي مستوي الجمهورية، بخلاف السيارات المتنقلة لبيع السلع الغذائية والأسواق والشوادر التي سوف تتوافر بهم اللحوم.

سعر كيلو اللحمة

أكد عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التموين إن الوزارة وضعت الخطة اللازمة لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة خلال منافذ وزارة التموين استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

تابع رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التموين أن الوزارة سوف توفر ما يقرب من ١٠٠ طن من اللحوم يوميا بجميع المنافذ والأسواق والشوادر والسيارات المتنقلة، موضحا أن هذه اللحوم تكون سودانية طازجة وسعر الكيلو ١١٥ جنيها فقط للكيلو.