انت الان تتابع خبر كليات تتطلب اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة 2022.. استعدوا معادها بعد الامتحانات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توجد العديد من الكليات التي تتطلب كليات تتطلب اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة 2022، وهي من أكثر الاشياء الذي زاد البحث عنها كثيراً في الساعات الاخيرة الماضية، وذلك بعدما أعلن المجلس الأعلي للجامعات عن إجراء اختبارات القدرات لكل الكليات التي تحتاج إلى تخطي القدرات وموعد إجرائها.

كليات تتطلب اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة 2022

وطبقاً إلى بيان وزارة التعليم العالي، جاءت القائمة الخاصة بأسماء الكليات التي تتطلب اختبارات قدرات طلاب الثانوية العامة 2022، وجاءت كما يلي:

كليات الإعلام

التربية النوعية

التربية الفنية

التربية الموسيقية

الفنون الجميلة

الفنون التطبيقية

الكليات التكنولوجية

الكلية المصرية الصينية بجامعة قناة السويس

التمريض

التربية الرياضية

موعد اختبارات القدرات لكل طلاب الثانوية العامة 2022

وطبقاً إلى بيان المجلس الأعلي للجامعات فإن الموعد المحدد لإجراء اختبارات القدرات داخل الكليات المتنوعة، ويكون هذا بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة بشكل مباشر، وهي تكون بنفس قواعد العام الماضي بدون أي تغير يطرأ عليها.