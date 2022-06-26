انت الان تتابع تفاصيل خبر التعليم: ضبط 7 حالات غش بامتحان العربي للثانوية العامة حتى الآن حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706996/التعليم-ضبط-7-حالات-غش-بامتحان-العربي-للثانوية-العامة-حتى-الآن

قال مصدر مسئول بالغرفة المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم ضبط 7 حالات غش بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة حتى الآن.

دوت الخليج

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إنه الوزارة تمتلك الآلية لضبط عمليات الغش وتصوير الامتحانات في دقائق، مؤكدا أنه تم تحرير محاضر غش للطلاب .

بدأت اليوم الأحد 20 يونيو، امتحانات الثانوية العامة 2022 في المواد التي تضاف إلى المجموع، حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي، الامتحان في مادة اللغة العربية.

إجراءات مشددة

وفتحت لجان امتحانات الثانوية العامة بمختلف المحافظات، أبوابها في الساعة الثمنة صباجا، لاستقبال طلاب الصف الثالث الثانوي، وتطبيق الاجراءات والتعليمات المتبعة قبل دخول الطلاب إلى اللجان.

وشهدت أغلب لجان الامتحانات الثانوية العامة، تشديد الإجراءات الرقابية والتفتيش أكثر من مرة للطلاب أثناء دخول بوابات اللجان وبعد دخول اللجنة، للتشديد على منع دخول أجهزة الموبايل والسماعات والساعات الذكية إلى لجان امتحانات الثانوية العامة، والتي قد يستخدمها الطلاب في عمليات الغش.

واستعان القائمين على تأمين امتحانات الثانوية العامة وتأمين دخول الطلاب، العصا الإلكترونية للكشف عن أي وسائل إلكترونية قد تساعد في الغش الإلكتروني، مثل التليفون المحمول وسماعات البلوتوث والساعات الرقمية .

وبدأ امتحان اللغة العربية في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتم تسليم الطلاب مجلدات المفاهيم وتسليم كراسات الأسئلة وورقة الإجابة "البابل شيت".

وتبلغ درجات اللغة العربية 80 درجة من درجات المجموع الكلي للمواد التي تضاف إلى المجموع والتي تقدر بـ410 درجة في جميع المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع الكلي المؤهل للمرحلة الجامعية.

وتمثل مادة اللغة العربية 20% من المجموع الكلي لمواد امتحانات الثانوية العامة، مما يجعل لها أهمية كبرى عند الطلاب، وتوزع درجات مادة اللغة العربية على 60 سؤالًا، وهي أكثر المواد من حيث عدد الأسئلة، بمعدل ما يزيد عن درجة لكل سؤال من أسئلة الامتحان

انطلقت الاثنين 20 يونيو، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب/طالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية.