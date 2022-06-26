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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706993/اغمي-عليه-عمليات-المعلمين-إصابة-مراقب-بالثانوية-العامة-فى-الغردق-باشتباه-جلطة

تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية المشكلة لمتابعة أحوال المعلمين في امتحانات الثانوية العامة برئاسة محمد عبدالله رئيس الغرفة والأمين العامة لنقابة المهن التعليمية، إخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، يفيد تعرض المعلم همام سيد شحاته المنتدب من أسيوط للمراقبة على أعمال الامتحانات بمدرسة الميناء الثانوية بالغردقة، لحالة إغماء.

وأوضح محمد عبد الله، أنه تم تكليف النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، بمتابعة الحالة وتقديم المساعدة اللازمة.

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وأضاف رئيس غرفة العمليات، أنه تم نقل المعلم المصاب إلى المستشفى العام بالغردقة، لتلقي الرعاية اللازمة، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه يعاني من اشتباه في جلطة إلا أن حالته مستقرة وسيظل تحت الملاحظة بالمستشفى.

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وكانت النقابة العامة للمهن التعليمة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ، قد أعلنت تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وخصصت رقم على الواتس آب " 01555208606" لتلقي كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة، للعمل على حلها .

بدأت اليوم الأحد 20 يونيو، امتحانات الثانوية العامة 2022 في المواد التي تضاف إلى المجموع، حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي، الامتحان في مادة اللغة العربية.

إجراءات مشددة

وفتحت لجان امتحانات الثانوية العامة بمختلف المحافظات، أبوابها في الساعة الثمنة صباجا، لاستقبال طلاب الصف الثالث الثانوي، وتطبيق الاجراءات والتعليمات المتبعة قبل دخول الطلاب إلى اللجان.

وشهدت أغلب لجان الامتحانات الثانوية العامة، تشديد الإجراءات الرقابية والتفتيش أكثر من مرة للطلاب أثناء دخول بوابات اللجان وبعد دخول اللجنة، للتشديد على منع دخول أجهزة الموبايل والسماعات والساعات الذكية إلى لجان امتحانات الثانوية العامة، والتي قد يستخدمها الطلاب في عمليات الغش.

واستعان القائمين على تأمين امتحانات الثانوية العامة وتأمين دخول الطلاب، العصا الإلكترونية للكشف عن أي وسائل إلكترونية قد تساعد في الغش الإلكتروني، مثل التليفون المحمول وسماعات البلوتوث والساعات الرقمية .

وبدأ امتحان اللغة العربية في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتم تسليم الطلاب مجلدات المفاهيم وتسليم كراسات الأسئلة وورقة الإجابة "البابل شيت".

وتبلغ درجات اللغة العربية 80 درجة من درجات المجموع الكلي للمواد التي تضاف إلى المجموع والتي تقدر بـ410 درجة في جميع المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع الكلي المؤهل للمرحلة الجامعية.

وتمثل مادة اللغة العربية 20% من المجموع الكلي لمواد امتحانات الثانوية العامة، مما يجعل لها أهمية كبرى عند الطلاب، وتوزع درجات مادة اللغة العربية على 60 سؤالًا، وهي أكثر المواد من حيث عدد الأسئلة، بمعدل ما يزيد عن درجة لكل سؤال من أسئلة الامتحان

انطلقت الاثنين 20 يونيو، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب/طالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية.