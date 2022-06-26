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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707020/بعد-امتحان-العربي-المواد-المتبقية-من-جدول-امتحانات-الثانوية-العامة-2022

مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022، بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي في البحث عن المواد المتبقية من جدول امتحانات الثانوية العامة، حيث يشعر الطلاب مع الانتهاء من آداء كل مادة من المواد الامتحانية في المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع، بتخفيف العبء والضغط العصبي الذي يلازمهم قبل وبعد الامتحان.

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انتهى منذ قليل، طلاب الصف الثالث الثانوي، من آداء امتحان اللغة العربية، ضمن المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع ، حيث بدأ امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتم تسليم الطلاب مجلدات المفاهيم وتسليم كراسات الأسئلة وورقة الإجابة "البابل شيت".

وشهدت أغلب لجان الامتحانات الثانوية العامة، تشديد الإجراءات الرقابية والتفتيش أكثر من مرة للطلاب أثناء دخول بوابات اللجان وبعد دخول اللجنة، للتشديد على منع دخول أجهزة الموبايل والسماعات والساعات الذكية إلى لجان امتحانات الثانوية العامة، والتي قد يستخدمها الطلاب في عمليات الغش.

المواد المتبقية من جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

وبدأت امتحانات الثانوية العامة 2022 للدور الأول، الاثنين 20 يونيو، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وتنتهي امتحانات الثانوية العامة 21 يوليو المقبل.

ويستكمل طلاب الثاتوية العامة، الامتحانات يوم الثلاثاء 28 يونيو، بأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، يليها امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية (علوم/ رياضيات)، ومادة الجغرافيا لطلاب الشعبةالأدبية، يوم الأحد 3 يوليو المقبل.

كما يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي يوم الثلاثاء 5 يوليو، الامتحان في مادة الديناميكا لطلاب الشعبة العلمية "رياضيات"، يليها اداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى الخميس 7 يوليو، لجميع طلاب الشعبتين العلمية والأدبية .

ويحصل طلاب الثانوية العامة على استراحة "مؤقتة" لقضاء إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك خلال الفترة من 9 حتى 12 يوليو 2022.

وتستأنف الامتحانات يوم الخميس 14 يوليو، حيث يؤدي طلاب"علمي علوم ورياضيات" امتحان الفيزياء، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان التاريخ، ويوم الأحد 17 يوليو، يؤدي الطلاب امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (علوم) والتفاضل والتكامل للشعبة العلمية (رياضيات) وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

بينما يؤدي يوم الثلاثاء 19 يوليو، طلاب الشعبة العلمية "رياضيات"، امتحان الجبر والهندسة الفراغية .

وتختم امتحانات الثانوية العام، يوم الخميس 21 يوليو، ويؤدي الطلاب امتحان الأحياء البيئية للشعبة العلمية (علوم) والرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" للشعبة العلمية (رياضيات) والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

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انطلقت الاثنين 20 يونيو، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب/طالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية.