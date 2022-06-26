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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707019/المتهم-بقتل-نيرة-معملتش-كده-علشان-رفضتني-استغلتني-وضحكت-الناس-عليا-وقلت-مني

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم الأحد، محاكمة محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، أمام جامعة المنصورة، برئاسة المستشار بهاء المري.

وينشر موقع دوت الخليج، أقوال المتهم أمام هيئة القضاء.

المتهم: هي اللي دمرت حياتي وكانت قاعدة تضحك وتستفزني

وقال المتهم أمام القاضي: «أنا كنت شايل منها بسبب اللي عملته معايا، بس في اليوم ده في الأتوبيس حتى لو أنا كنت شايل منها ولقيتها قاعدة في حالها ومعمتلش حاجة كنت هتغاضى عن اللي عايز أعمله، إنما هي اللي استفزتني وضايقتني، فضلت تضحك ويبصوا عليا ويتريقوا، يعني تبقى هي اللي مدمرة حياتي وبتضحك، المفروض أنا اللي أقعد أضحك وأعمل ده مش هي، لو مكنتش عملت كده كنت هسكت وهتراجع عن اللي عايز أعمله.

وأضاف المتهم: «أول ما نزلت من الباص نزلت وراها وضربتها بالسكينة، لو كنت حاولت أتكلم معاها كانت ممكن تعمل معايا زي ما عملت في الكلية وتتبلى عليا».

المتهم بقتل نيرة: أمها اللي لازم تتحاسب هي السبب

وبسؤال القاضي له «هل أنت نادم عما فعلت»، أجاب: «أنا ندمان علشان أذيت أهلي، مكنتش حابب الموضوع يوصل لكده، بس الحق إن أمها هي اللي لازم تتحاسب».

المتهم: اللي يزعل إنك تبقى كويس مع حد وهو يستغلك ويضحك الناس عليك

وعن سؤال القاضي «ما مفهموم الحب عندك، هل هو أخذها أو قتلها»، قال المتهم: «ده الكلام اللي بيقولوه أهلها، أنا معملتش كده علشان رفضتني، لو علشان كده كنت عملت ده من زمان، إنما اللي يزعل إنك تبقى كويس مع حد وهو يستغلك ويضحك الناس عليك ويقل منك ويبهدلك، أنا معملتش معاها حاجة وحشة وهي استغلتني، إنما ناس قبلنا كتير حبوا وناس لسه هيحبوا وبيسيبوا بعض عادي».

المتهم بقتل نيرة: مفيش حاجة هقولها هتبرر اللي أنا عملته

وأضاف المتهم: «مفيش حاجة هقولها هتبرر اللي أنا عملته، إنما المفروض أهلها هما اللي يتحاسبوا على الموضوع ده»