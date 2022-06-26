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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707017/تشكيل-بيراميدز-المتوقع-أمام-الأهلي-في-كأس-مصر

يستعد ستاد القاهرة الدولي، لاستضافة مباراة الأهلي وبيراميدز، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر النسخة الماضية، وذلك في تمتم التاسعة والنصف مساء اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز والعبور لدور نصف النهائي حيث يلتقي الفائز من هذه المباراة، مع فريق بتروجيت، لذا متوقع أن يشهد اللقاء نِدية كبيرة بين الفريقين، فايأمل الأهلي في تذوق لذة الفوز على بيراميدز في الكأس، فيما يطمح الفريق السموي في إثبات تفوقه على المارد الأحمر في البطولة الأعرق في تاريخ مصر.

ومن المتوقع أن يدخل الفرنسي تاكيس جونياس، مباراة اليوم أمام الأهلي بتشكيل مكون من العناصر التالية:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي.

في الدفاع: أحمد فتحي، علي جبر، أسامة جلال، حسين السيد.

في الوسط: حسين السيد، وليد الكرتي، عبدالله السعيد.

في الهجوم:رمضان صبحي، إسلام عيسى، فخر الدين بن يوسف.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

أما النادي الأهلي، فيعاني من كثرة الغيابات في صفوفه، وذلك بسبب الإصابات التي لحقت بكل من ( حمدي فتحي، علي لطفي، بيرسي تاو، أحمد عبد القادر، لويس ميكيسوني، حسين الشحات، عمار حمدي، أكرم توفيق)، فيما ساتعاد قبل لقاء اليوم كل من ( علي معلول، أليو ديانج)، ومكن المتوقع أن يدخل سامي قمصان المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر، مباراة اليوم بتشكيل مكون من العناصر التالية:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم فؤاد.

في الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف، صلاح محسن.