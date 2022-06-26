نائب «مستقبل وطن» ينجح فى ادراج كوبرى ديروط العلوى ضمن خطة 22\23 بتكلفة ٣٥٠ مليون جنيه 

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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707015/نائب-مستقبل-وطن-ينجح-فى-ادراج-كوبرى-ديروط-العلوى-ضمن-خطة-2223-بتكلفة-٣٥٠-مليون-جنيه

نجح نواب مستقبل وطن بديروط والنائب حمادة زهير فى الحصول على اعتماد ٣٥٠ مليون جنيه تكلفة إدراج كوبرى علوى بمركز ديروط يربط بين شرق المدينة وغربها ويتم البدأ فى تنفيذه فى الخطة المالية الجديدة ٢٣/٢٢ من خارج ميزلنية محافظة اسيوط

دوت الخليج ادراج كوبرى ديروط العلوى ضمن خطة 22\23 بتكلفة ٣٥٠ مليون جنيه يأتي ذلك انطلاقا من الدور المجتمعى والخدمى لحزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والمهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس ياسر عمر أمين المحافظة وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان . وقال النائب حمادة زهير إن نواب مستقبل وطن فى دائرة ديروط والقوصية ومنفلوط حريصين كل الحرص على تقديم خدمات وحل مشكلات ابناء المراكز الثلاث من أجل إرضاء المواطنين وتحقيق طموحاتهم وآمالهم فى نواب دوائرهم . وأأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم تشكيل لجنة مكبرة من عدد من الجهات المعنية بالتنفيذ من وزارة الرى والطرق والكبارى، لمعاينة الموقع لتحديد المسافات والمساحات واتخاذ أولى الإجراؤات لبدا العمل قريبا فى الكوبرى المزمع انشاؤه . وأشار زهير إلي أن الكوبرى سيخدم مواطنى المركز بالكامل لأنه سيقصر المسافة بين الشرق والغرب ويوفر الوقت فى المرور والاتجاهات .

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