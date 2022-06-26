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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707013/نادي-ريال-مايوركا-يطالب-بالتعاقد-مع-مصطفى-محمد-لاعب-جالاتا-سراى-التركى

كشفت تقارير صحفية ، اليوم الأحد، عن رغبة الرئيس التنفيذى لنادي ريال مايوركا بانضمام مصطفى محمد لاعب جالاتا سراى التركى للفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما أكد صحيفة " FOTOSPOR" التركية، أن ريال مايوركا يرغب فى ضم مصطفي محمد.

حالة وحيدة يعود بها مصطفى محمد للزمالك

وكان مصطفى محمد قد انتقل إلى صفوف نادي جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة من نادي الزمالك، وتالق بصورة لافتة للنظر جعل النادي يعلن رسميا أنه قد فعل بند شراء اللاعب مقابل 4 مليون دولار، ألا أنه بعد تفعيل بند الشراء لم يظهر النجم المصري بصورة مميزة مثلما كان، ومن ثم بدأ في الابتعاد عن التشكيل الأساسي للفريق بشكل مستمر، الأمر الذي جعل النادي يفكر في إمكانية عودته للفارس الأبيض من جديد.

وبحسب ما نشرته صحيفة "فوتو سبور" التركية أن كلا أشرف هامامجيوغلو، ودورسون أوزبيك لديهم أراء مختلفة فيما يتعلق بمصير مصطفى محمد، حيث يتمسك الأول باستمرار اللاعب في صفوف النادي على أن يتم تسويقه وبيعه لأحد أندية أوروبا خلال فترة الانتقالات المقبلة، ويحقق النادي التركي عائد مادي مميز من وراء هذا اللاعب.

علي الجانب الآخر يرى أوزبيك أن اللاعب لا يستحق دفع 4 ملايين دولار فيه، ويجب العمل على التفاوض مع نادي الزمالك من أجل استعادة اللاعب من جديد، على أن يتم دفع قيمة مالية كتعويض عن عدم تفعيل بند الشراء الخاص باللاعب، وبدء البحث عن لاعب جديد خلال الفترة المقبلة يحقق طموح وأهداف النادي.

وشارك مصطفى محمد بالأمس مع منتخب مصر أمام نظيره الإثيوبي في المباراة التي انتهت بهزيمة المنتخب المصري بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وسط حالة من الغضب الكبيرة في الشارع المصري.