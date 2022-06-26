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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707010/المتهم بقتل-نيرة-أشرف-أمام-المحكمة-أهلها-هددوني-وجابولي-بلطجية-وعشان-كده-قررت-أنتقم-منها

قال محمد عادل، المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة اشرف، أنه جمعته علاقة عاطفية بينهما، وأنه كان يقف بجوارها دائما ويقوم بالانفاق عليها.

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وأضاف المتهم أمام هيئة محكمة جنايات المنصورة، بأن المجني عليها كانت على خلاف دائم مع أسرتها، وإنهما كان يتقابلا بشكل دائم في المحلة، وأنها كانت تذهب للقاهرة في أوقات كثيرة.

وأكد المتهم ان المجني كانت تخبره دائما بأن أهلها على علم بعلاقاته بها، لكن علم بعد ذلك ان ذلك على غير الحقيقة.

وعقب ذلك بفترة انفصلا وذهبت، ولكن بعد فترة عادت مرة أخرى إليه وطلبت الرجوع مرة أخرى إليه، وكان يقوم بالإنفاق عليها بسبب مشاكلها، ولكنها بعد ذلك أصبحت تقوم بمحادثة شباب أخرين ويقومون بارسال رسائل لي بأن يبعد عنها، وقامت هى بإرسال رسائل سب وقذف له.

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وأوضح المتهم إنه حاول الصلح مرة أخرى وقام بارسال الرسائل لأبيها ومحاولة حل الموضوع، ولكنه رد عليه بأنه ليس في يديه شىء لفعله لهم وكذلك شقيقاتها الذين رفضوا التدخل.

المتهم بقتل نيرة أشرف أمام المحكمة: أهلها هددوني وجابولي بلطجية وعشان كده قررت أنتقم منها

وأكد أنه تم دعوته لحل الموضوع في منزل والدها ورفض اخبار أى شخص من عائلتها بخصوص تلك الجلسة، وتم احضار بلطجية له ومسح كافة الاشياء على هاتفه وإجباره على توقيع إيصال أمانة.