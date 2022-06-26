انت الان تتابع تفاصيل خبر المتهم بقتل نيرة أشرف أمام المحكمة: مكنتش عايز أقتلها.. وأمها السبب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707009/المتهم-بقتل-نيرة-أشرف-أمام-المحكمة-مكنتش-عايز-أقتلها-وأمها-السبب

استمعت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، إلى أقوال محمد عادل، المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، أمام باب جامعة المنصورة.

دوت الخليج

وقال المتهم في أقواله: "مكنتش عاوز اقتلها والسكينة كانت معايا علشان ادافع عن نفسي لو حد اتعرضلي لأنهم هددوني هيبعتولي ناس تعتدي عليا".

وأضاف: "دي كانت أول مرة أحاول أقتل فيها نيرة، كان بييجي في دماغي بس كنت بقول لأ مش عايز أوصلها لكده، لحد ما جه الوقت اللي قولت لأ لو سكت عن كده أنا اللي هتأذي لأني مكنتش أعرف إيه اللي في دماغها، لأنها بعتتلي بلطجية البيت قبل كده.. أنا يأست ولمقتش طريقة إني آخد بيها حقي".

وتابع: "أهلها كانوا بيقولوا إني بجري وراها، لكن أنا كان قصدي إني أقولها إني مسامح في اللي عملتيها، وننهي الخلافات اللي بينا، لحد ما جات سنة تالتة، وأبوها كلمني على الموبايل وقالي إننا لازم نتقابل، لأنه اتزى بسبب الموضوع ده وعايزين نقعد ونشوف حل، ومحاتجامساعدتك، ومكنتش أعرف هو عايز ايه بالظبط، ومكنتش صدمة بالنسبة لي، وقعد يقولي أنا زيي زيك، انت اضحك عليك وأنا اضحك عليا، وأمها هي السبب في كل الكام ده، وأمها هي اللي عايزاها كده وعايزاها تعرف كذا حد وتاخد مصلحتها من الكل، وده غصب عني".

المتهم بقتل نيرة أشرف أمام المحكمة: مكنتش عايز أقتلها.. وأمها السبب

وأردف: "قولت لأبوها أمال لما جيتلك قولتلي أنك ملكش دعوة.. قالي أنا كنت بقول كده عشان أمها، لأنها هي اللي كانت مسيطرة على الدنيا، ولو عملت حاجه كانت هتبعتلي أهلها ويشدوا معايا، وقعد يحلفي على المصحف ويعيط ويقولي أن زيي زيك وأنا اتفضحت، وهي فضحتني في مدرستي ومنطقتي، ومش على موضوعك بس ده على مواضيع كتير".