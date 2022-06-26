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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707008/وفد-صناعة-النواب-يزور-المنطقة-الصناعية-بالغردقة-لحل-مشكلات-المصنعين

استأنف وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، جولاته في ثاني أيام زيارته الميدانيه التي يقوم بها إلى المدينة الصناعية بالغردقة، للتعرف على التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين بالمدينة.

دوت الخليج

وفد صناعة النواب يزور المنطقة الصناعية بالغردقة لحل مشكلات المصنعين

ويبحث اليوم وفد اللجنه اليوم في لقاء مفتوح مع المستثمرين والصناع ، توفير المواد الخام وارتفاع الأسعار ومنظومة الترخيص، ويزور وفد اللجنه المنطقه الصناعيه بالغردقه ، ومن المقرر أن يحضر مجموعة من التنفيذيين بالجهات والوزارات المختلفة للوصول لحلول جذرية لهذه المعوقات، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم قطاع الصناعة. والتقي أمس وفد اللجنه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر لبحث معوقات المستثمرين وتحديات الصناعة ويناقش وفد لجنة الصناعة، حجم التحديات والمشاكل التي تواجه المستثمرين والمصنعين.

ويضم وفد اللجنه النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنه ومحمد سعد عوض الله وكيل اللجنه وشحاته ابوزيد امين سر اللجنه، والنواب محمد حمدي موسي وخالد القط وعادل عامر ومصطفي بدران.

وتضم المنطقة الصناعية بالغردقة قرابة 218 مصنعا صغيرا ومتناهي الصغر، على مساحة قرابة 40 فدان غرب المدينة، بتكلفة 500 مليون، ضمن مشروعات المدن الصناعية التى تقام فى أغلب محافظات الجمهورية والتى من المقرر أن تقام بداخلها 4400 مصنع، ويقام بالمجمع 218 ورشة صناعية بمساحات مختلفة ما بين 250 إلى 600 متر ومضاعفاتها حسب إمكانية المصنع ومعداته، وسيتم إلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين مستلزمات الإنتاج وكذلك المنتج للمستهلك وتأتى الزيارة الميدانية في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم قطاع الصناعة، ويضم وفد اللجنه النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنه ومحمد سعد عوض الله وكيل اللجنه وشحاته ابوزيد امين سر اللجنه ، والنواب محمد حمدي موسي وخالد القط وعادل عامر ومصطفي بدران.