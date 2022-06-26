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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707007/باتريس-موتسيبي--يكشف-نظام-نهائي-دوري-أبطال-إفريقيا

تحدث باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن مصير نظام نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة القادمة، سواء بالاستمرار على نظامه الحالي بإقامته من مباراة واحدة، أو عودته مرة أخرى لنظام مباراتي الذهاب والعودة.

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وقال موتسيبي، في تصريحات للصحافة الجنوب إفريقية: “ : نهائي دوري الأبطال سيعود من مباراتين ذهاب وإياب مرة أخرى.”

وعن استضافة المغرب للعديد من الأحداث الرياضية في الفترة الأخيرة، قال رئيس الكاف: “ كل شيء يذهب إلى المغرب؟ اسمحوا لي أن أخبركم بشيء.. بينما أنا رئيس للكاف، لن يتمتع أي بلد أو نادٍ أو أمة بمكانة مفضلة”.

واستكمل: مطالب الاهلي قبل لعب النهائي كانت عادلة ومنطقية وقلق الاهلي بعدم وجود أفضلية خلال لعب النهائي علي ارض الطرف التاني في النهائي هو. قلق مشروع وعادل وسيصدر قرار خلال الفترة المقبلة برجوع النهائي الي ذهاب وعودة مرة اخري لعدم الوقوع في الخطا وتفادي اي مشاكل”.

وكان قد كشف أحمد شوبير حارس مرمى فريق الأهلي السابق والإعلامي الحالي، عن موقف الكاف من المؤتمر الذي عقده محمود الخطيب مساء أمس، في مقر النادي بالجزيرة.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي بـ "راديو أون سبورت"، أن:" الكاف بعد مؤتمر الخطيب إمبارح، هيرجع لنظام نهائي أبطال إفريقيا القديم، والذي يقضي بعودة النهائي ليكون عبارة عن مباراة ذهاب وعودة.

مؤتمر الخطيب

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مؤتمرًا صحفياً، بشأن أزمة ملعب مباراة النهائي الإفريقي والتي جمعت بين الأهلي والوداد، على ملعب محمد الخامس، وانتهت بتفوق الفريق المغربي وتتويجه باللقب على حساب المارد الأحمر.

وقدم بيبو، مؤتمره الصحفي، بعض من المقترحات للعمل بها من جانب اتحاد الكرة الإفريقي، فيما يتعلق بإدارة مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفردرالية، وكان من بين هذه المقترحات، عودة نظام نهائي البطولة كما كان عليه في السابق، وهو إقامته من مباراتين ذهاب وعودة".

تصريحات الخطيب في المؤتمر الصحفي

وقال محمود الخطيب: سلكنا الطرق القانونية للحفاظ على حق الأهلي وطلبنا من المحكمة الرياضية تأجيل المباراة لحين البت في الأمر، وكنا نعرف أنه يمكن الرفض، وانسحابنا كان يترتب عليه إيقاف عامين”. وأردف محمود الخطيب :" بحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، خوض المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، ورفض فكرة الانسحاب.

وأضاف: أرسلنا خطاب للكاف وطلبنا بعض حقوقنا في تنظيم المباراة، منها نصف سعة الاستاد وأن النادي سيقوم بدفع قيمة هذه التذاكر فورًا، ولم نتلق أي رد من الكاف.