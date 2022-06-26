انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد شائعات الانفصال.. تيم حسن برفقة زوجته وفاء الكيلاني في حفل تخرج ابنه حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707006/بعد-شائعات-الانفصال-تيم-حسن-برفقة-زوجته-وفاء-الكيلاني-في-حفل-تخرج-ابنه

دوت الخليج يرصد احتفال تيم حسن بتخرج ابنه الأكبر برفقة زوجته

تيم حسن ووفاء الكيلاني

وتعد هذه الصور الظهور الأول للفنان تيم حسن وزوجته الإعلامية وفاء الكيلاني بعد انتشار شائعات الانفصال، وذلك أثناء احتفالهما بتخرج ابن الفنان تيم حسن الأكبر "ورد" من المدرسة.

ومن جانبها الفنانة السورية ديما بياعة، الزوجة السابقة للفنان تيم حسن وأم أولاده، شاركت متابعيها وجمهورها بنشرها صور من الاحتفال.

وظهرت زوجة تيم حسن السابقة في الصور التي نشرتها عبر خاصية الستوري التابعة لصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مع زوجها ووفاء الكيلاني.

حقيقة انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني

وظهرت الفنانة السورية ديما بياعة في صور أخرى برفقة ابنها أثناء احتفالها بحفل تخرجه، ويشار أنه منذ فترة لم تظهر وفاء الكيلاني مع تيم حسن في أي مناسبة أو حتى صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذلك الأمر تسبب في فتح الباب كثيرا لانتشار شائعات حول انفصالهما أكثر من مرة ويذكر أن آخر أعمال الفنان تيم حسن كان الجزء الخامس من مسلسل "الهيبة – جبل".

وعرض لـ تيم حسن مؤخرًا الموسم الخامس من مسلسله الهيبة عبر منصة "شاهد" الرقمية وقنوات mbc الفضائية، والعمل من تأليف فؤاد حميرة، إخراج سامر البرقاوي.

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وشارك الفنان تيم حسن في بطولة مسلسل الهيبة الموسم الخامس، عدد من النجوم مثل إيميه صياح، منى واصف، روزينا لاذقاني، عبد المنعم عمايري، ختام اللحام، عبدو شاهين ومحمد عقيل وآخرين.

جدير بالذكر أن ورد وفهد ابني تيم حسن وديما بياعة، يعيشان برفقة والدتهما بعد انفصالها عن والدهما منذ فترة طويلة حوالي 10 سنوات حيث تزوَّجت هي من رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو، وتزوَّج الفنان من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني وكان الطلاق وقع بين تيم وديمة في 2012.