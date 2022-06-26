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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707004/الجريمة-الغامضة-العثور-على-17-جثة-بناد-ليلي-فى-جنوب-إفريقيا

أعلن الجنرال ثيمبينكوسي كينانا قائد شرطة "إيست لندن" بجنوب إفريقيا، يوم الأحد، العثور على 17 جثة معظمهم من الشباب فى حانة ليليلة فى بلدة "ايست لندن"

دوت الخليج

الجريمة الغامضة

وقال قائد الشرطة لقناة "إي-إن سي ايه" بأن :" ملابسات موتهم غير معروفة حاليا" كما صرح مسؤولون فى الشرطة إن سلطات جنوب إفريقيا فتحت تحقيقا فى هذه الجريمة الغامضة".

وأضاف قائد شرطة منطقة ايست لندن بأن :" أشخاص من المارة نبهوا الشرطة إلى الحادث، الذي وقع قى سيزي بارك على بعد حوالى 3 كيلومترات من وسط المدينة".

وتابع خلال تصريح له مع وكالة رويترز بأن :" الظروف التي ماتوا فيها قيد التحقيق" لافتا إلى انه من السابق لآوانه أن يتم تحديد سبب مقتل هؤلاء الشباب والذي يتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 20 عام .

ويذكر أن السلطات شرعت فى اجراء تحقيق بواسطة الطب الشرعي لمعرفة السبب الرئيسي لهذه الجريمة الغامضة.

وفى سياق متصل ذكر عدد من الصحافيين فى موقع الحدث بأن:" بعض السكان ينتظرون لأن أطفالهم لم يعودوا إلى منازلهم أمس السبت" موضحيين بأن الأهالى لا تعرف طبيعة ما حدث .

كما صرح المتحدث باسم دائرة الطرق والسلامة، أوناثي بنقوز، بأن:" المزيد من التفاصيل ستظهر خلال النهار".

مشيرة إلى أن :" لا نعرف ما إذا كان تعرض هؤلاء الشباب إلى تسمم أو حدث شئ آخر فالشرطة موجودة فى الموقع مع خبراء الطب الشرعي من أجل معرفة ملابسات هذا الحادث الغامض".