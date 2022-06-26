انت الان تتابع تفاصيل خبر مصطفى زمزم لـ دوت الخليج: دعم علا الأولى على البحيرة من صناع الخير ترجمة حقيقية لبرنامج المتفوقين بقطاع التعليم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707003/مصطفى-زمزم-لـ-تحيا-مصر-دعم-علا-الأولى-على-البحيرة-من-صناع-الخير-ترجمة-حقيقية-لبرنامج-المتفوقين-بقطاع-التعليم

قال الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن قطاع التعليم من أهم قطاعات مؤسسة صناع الخير ولدينا برنامج هام متعلق برعاية المتفوقين، وهذا القطاع يقسم لدينا إلى 3شرائح الأول هو إطار التدريب والتأهيل ومحو الأمية الرقمية والثانى هو برنامج المتفوقين والثالث هو منح ومكافأت الأوائل بشكل عام .

دوت الخليج

مبادرة دعم الأطفال الغير قادرين لتقديم كافة الخدمات الطبيبة

و أضاف زمزم، في ندوة دوت الخليج: أيضا مبادرة دعم الأطفال الغير قادرين لتقديم كافة الخدمات الطبيبة، حيث علاج الطلاب الذين يعانون من ضعف التركيز وضعف النظر ويتم إعداد ذلك كل 3شهور فى العدد من المدارس ويؤثر بشكل إيجابى على إشكاليات التسرب والغياب عن التعليم وحققت نتائج معانا بالنزول من 20 %إلى 8% وشكرنا عليها وزير التربية والتعليم وعرضناها على الرئيس السيسى .

دعم المتمييزين والمتفوقيين

و تابع: نحن فى المؤسسة ندعم المتمييزين والمتفوقيين لأنه نواة العمل والتقدم فى هذه الدولة، وخاصة الغير القادرين ومن ثم يأتى هنا مبرر البرنامج الخاص بالمؤسسة، وعلى سبيل المثال علا الأولى على الإعدادية بمحافظة البحيرة، حيث يتم كفالتها من خلال دعم مالى شهرى أثناء الدراسة بالثانوية العامة وعقب ذلك يكون التعليم الجامعى ونكون أمام إلتزام بتوفير كافة المخصصات خلال هذه المرحلة أيضا وبحالة علا نحن ملتزمين بذلك، مضيفا: ننتقل بعد ذلك لإطار الدرسات العليا حيث الماجستير والدكتوراه ونحن نستهدف ذلك بشكل أساسى دعما لملف البحوث، بجانب عمل التوأمات اللازمة مع الجمعيات الأهلية بالخارج المهتمة بقطاع التعليم بجانب تكريم المتميزين سواء كان قادر أو غير قادر وأيضا الاهتمام الأكبر بقطاع التعليم الفنى .