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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707002/مشروعات-النواب-تنطلق-في-زيارة-ميدانية-إلي-محافظات-بورسعيد---دمياط---الاسماعيلية

انطلق صباح اليوم وفد من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي في زيارة ميدانية لمحافظات بورسعيد ودمياط والاسماعيلية تستغرق اربع ايام.

دوت الخليج

وفد برلماني من لجنه المشروعات المتوسطة بمجلس النواب ينطلق في زيارة ميدانيه الي محافظات بورسعيد - دمياط - الاسماعيلية

ويلتقي وفد لجنه المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي بمحافظ بورسعيد والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

كما تقوم اللحنه في يومها الاول بزيارةمجمع الـ(58 مصنع) - مجمع الـ (54 مصنع) – مصنع افينا للصناعات الكهربائية -بيراميدز لتصنيع الإطارات – البورسعيدية للصناعات الغذائية، إضافة إلى زيارة المنطقة الصناعية - جنوب بورسعيد " زيارة مصانع - قرض من جهاز تنمية المشروعات"، ومدينة بورفؤاد "زيارة مصانع – توفيق أوضاع.

ومن المقرر ان يلتقي الوفد البرلماني في اليوم الثاني بمحافظ دمياط والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة. والقيام بزيارة ميدانية مشروعات حاصلة على رخصة توفيق أوضاع و دمياط الجديدة زيارة مشروعات ممولة من الجهاز، جمعية المستثمرين.

كما تقوم اللحنه برئاسة النائب محمد كمال مرعي بلقاء محافظ الاسماعيلية والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وتقوم اللحنه بزيارة المنطقة الصناعة بالبياضة وزيارة المنطقة الاستثمارية والتوجهات المشروعات التي تم تقنين اوضاعها .

ويضم الوفد البرلماني برئاسة النائب محمد كمال مرعي كلا من النائبة مارسيل سمير عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين امين سر اللحنه والنائب سيد سلطان والنائبة رحاب مرسي والنائبة مني عبد الله والنائب طارق السيد والنائبة غادة الضبع.