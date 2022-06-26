انت الان تتابع خبر عاجل| وزير التموين يعلن عن بدء إنتاج رغيف الردة.. “الدقيق 87.5% بدلا من 82% والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل، عن بدء إنتاج رغيف الردة، وأكد أنه صحي بنسبة أكبر على الإنسان، بسبب زيادة نسبة النخالة فيه.

إنتاج رغيف الردة

حيث أكد مصلحي، على زيادة نسبة الاستخلاص من القمح، بمعني استخراج الدقيق 87.5 من القمح بدلا من 82% في إنتاج رغيف العيش البلدي، وأن ذلك سيكون صحيًا بنسبة أكبر.

وأكد على توفير نص مليون طن من القمح، منعا لزيادة عجز الموازنة ومن أجل الحفاظ على دعم العيش، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء فيه بعد جاهزية المطاحن، وأنه تم استخدام هذا الدقيق مسبقا في أواخر الثمانينات.