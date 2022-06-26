انت الان تتابع خبر عاجل| التموين تعلن خفض سعر لحوم الضأن بمناسبة العيد.. “شوف الكيلو بكام” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن خفض سعر لحوم الضأن بمناسبة العيد، لتخفيف العبء على المواطنين، ومساعدتهم على شراء اللحوم في عيد الأضحى المبارك.

سعر لحوم الضأن

حيث أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أنه جرى تسعير اللحوم الضاني 130 جنيهًا للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية.

وأكد وزير التموين، أنه تم تخفيض سعر اللحم البرازيلي المجمد من 90 إلى 85 جنيه للكيلو بمناسبة عيد الأضحى.

وأشار وزير التموين إلى أن مديريات التموين ستقوم بتشكيل لجان لشن حملات رقابية على المستودعات والمنافذ التموينية والمخابز بجانب محطات البنزين والسولار والذين سيعملون بشكل طبيعي خلال عيد الأضحى.