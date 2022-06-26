شعراوي : 20 ألف مشروعاً صغيراً نفذها ”مشروعك” خلال عام بقروض 3,6...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 12:28 مساءً - تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تشجيع الشباب على إقامة مشروعات متوسطة و صغيرة ومتناهية الصغر للإسراع بتحقيق التنمية والحد من مشكلة البطالة .

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال العام المالى 2021 /2202 في تنفيذ 20 مشروعاً بقروض 3,6 مليار جنية وساهمت هذه المشروعات في توفير اكثر من 153 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات ، مشيراً إلي أن الهدف الرئيسي للمرحلة القادمة من "مشروعك" هو التركيز علي مستوي جودة المشروعات والخدمة المقدمة بهدف الوصول إلي دعم مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة تخدم فئات مختلفة من المجتمع وتقديم حزم دعم فني وتمويلي وتسويقي بهدف دعم قدرة المشروعات علي الاستمرارية.

و لفت اللواء محمود شعراوى الى اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرمن خلال (مشروعك) ، لما لها من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، حيث تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

و أوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة المنيا احتلت الصدارة فى إجمالى عدد المشروعات المنفذة خلال العام المالى الحالى بعدد 2500 مشروع ، يليها محافظة سوهاج بعدد 2400 مشروع ، ثم محافظة البحيرة بـ 2119 مشروع ، ثم الدقهلية 2050 مشروع ، ثم الشرقية بعدد 2000 مشروع .

و وجه اللواء شعراوي القائمين علي إدارة "مشروعك" بالتركيز علي مشروعات الصناعات المغذية في مجال القيمة المضافة لقدرتها علي النمو والاستمرارية ومساهمتها في تقليل العجز التجاري خاصة مع قيام الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات لتنفيذ مشروع انشاء مجموعة من التجمعات الصناعية تهدف إلي توفير صناعات مغذية تتعاون فيها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة مع كيانات أكبر حجماً في مجال الصناعات المغذية.

و شدد اللواء شعراوى القائمين على برنامج "مشروعك" بالاستمرار في تدريب موظفي البرنامج مع التنويع في التدريب من حيث التخصص والمهارات مع وضع تصور متكامل لكيان إداري في كل محافظة ليس فقط لاستمرار مبادرة مشروعك بل لتتولي تنمية وتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في المحافظات .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أنه تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبعض الجهات الأخري على تقديم الدعم الفني والتدريبي لعملاء "مشروعك" طبقاً لاحتياج كل مشروع علي حدة ، كما يجري التنسيق مع بعض الشركات و الهيئات المسؤلة عن ترويج وتسويق المنتجات المصرية إلكترونيا ، اضافة الى قيام منصة "أيادي مصر" التى أطلقتها الوزارة بتسويق المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية المنفذة من خلال "مشروعك" إلكترونياً ، لافتاً إلي تم الاتفاق مع بعض الجامعات لتنظيم ندوات توعية للشباب بأهمية الاتجاه لريادة الأعمال و تنفيذ المشروعات الصغيرة و المتوسطة من خلال "مشروعك" ، بهدف تأهيل الخريجين لاقتحام سوق المشروعات وتحفيزهم وتوعيتهم.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تعمل من خلال ( مشروعك) على تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، مما يساهم في خلق فرص عمل لمواطنى القري المستهدفة ، إضافة الى مساهمة مشروعك فى دعم التكتلات الانتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، فضلاً عن تيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية ، وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية ، والتوسع في تنفيذ مبادرة "شغلك فى قريتك"، و تطوير الأسواق القروية .

وأضاف اللواء محمود شعراوى ان ( مشروعك ) لا يقتصر دوره فقط على التمويل المالى للمشروعات ولكن يساهم فى تذليل معوقات التنفيذ من خلال إستخدام منظومة الشباك الواحد لتلقي الطلبات والرد عليها وإختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبى القروض ، وتسهيل إجراءات التمويل وتبسيط عملية إتخاذ القرار في البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه في مدة قصيرة وإصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع والمساهمة في تمويل حملات التوعية والتدريب للمستفيدين من المشروعات لافتاً الى انه تم تغطية جميع المحافظات بعدد (260) مقراً لمشروعك تغطي جميع المراكز الإدارية بالمحافظات و تم توحيد منهجية الإقراض من البنوك الـ6 الوطنية المشاركة بمشروعك مع الإشراف الشخصي من جانب السادة المحافظين لتذليل أية معوقات.