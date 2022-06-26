مصادرة مكبرات الصوت ومنع الباعة الجائلين بمحيط مدارس الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تفقد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة بعدد من المدارس للاطمئنان على سير الامتحانات والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان وعدم وجود أى عقبات تواجه سير الامتحانات.





رافق المحافظ فى الجولة نادية فتحى، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وخلال الجولة، أوضح المحافظ أن اليوم هو بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع والتى تستمر حتى الخميس 21/ 7/ 2022، ويتخللها إجازة عيد الأضحى من 9 / 7 إلى 12/ 7/ 2022، مشيرًا إلى أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع انتهت يومى الإثنين والثلاثاء 20 و21/ 6/ 2022، وشملت مواد: ( التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء).

وأكد الشريف أن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية والجهات المعنية حريصة على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات.

وأضاف أنه تم تكليف رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، وحملات مصادرة مكبرات الصوت، ومنع تواجد الباعة الجائلين، والتشديد على اتباع جميع التعليمات التى وضعتها وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.

وشدد المحافظ على مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، والتأكيد على عدم السماح بأية تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظا على سلامتهم.

ومن جانبها، قالت نادية فتحى، إن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة الإسكندرية بلغ 49683طالبًا، منهم 20526 للشعبة الأدبية و26947 للشعبة العلمية، و2210 دوليا، ويؤدون امتحاناتهم أمام 135 لجنة امتحانية بالـ8 إدارات تعليمية.

وأضافت أنه تم تجهيز 31 استراحة بجميع الإدارات منها 21 استراحة للرجال و10 استراحات للسيدات وتم توفير كل مستلزمات الإقامة الجيدة لرؤساء اللجان.

وأشارت وكيل المديرية إلى أنه تم التشديد على مشرفى اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أية أجهزة إلكترونية (هواتف محمولة، سماعات) وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميا وعدم الخروج به من اللجنة، واستخدام العصا الإلكترونية أثناء دخول الطلاب، وداخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات والتركيز على الديسكات، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.