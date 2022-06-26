القوى العاملة: تعيين أول دفعة من خريجى برنامج «هواوى مصر» كمدربين

جدة - نرمين السيد - قرر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين الدفعة الأولى من خريجى البرنامج التدريبى المجانى لشركة "هواوى للتكنولوجيا مصر"، كمدربين بالتعاون مع الشركة، والذى تم على 5 برامج متخصصة من خريجى كلية الهندسة قسم (اتصالات، وحاسبات)، وخريجى كلية الحاسبات والمعلومات، وخريجى قسم إدارة الأعمال، وذلك للدفعات (2018، و2019، و2020).





وسلم وزير القوى العاملة، الشباب من خريجى التدريب عقود العمل الخاصة بهم للعمل فى شركة "هواوى تكنولوجيز مصر" بمكتبه بديوان عام الوزارة، مهنئا إياهم على انتهاء فترة تدريبهم وحصولهم على الوظيفة المناسبة لتخصصاتهم، مؤكدا أنها مسئولية كبيرة ملقاة على عاتقها تدريب غيرهم من الراغبين فى العمل فى وظائف المستقبل المقدمة من خلال البرنامج.

وأشار سعفان إلى أن هذا التدريب فى مجمله سيفيد المتدربين والمدربين فى نفس الوقت بصورة مباشرة وغير مباشرة، وسيعود على سوق العمل داخل الدولة المصرية بتخصصات تقنية جديدة تتوافق مع الوظائف التى تتطلبها المرحلة القادمة من التحول الرقمى الشامل فى جميع قطاعات العمل فى ظل الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 سواء داخل مصر أو خارجها.

وأكد وزير القوى العاملة أن التعاون القائم بين الوزارة وشركة "هواوى للتكنولوجيا مصر" يعد تعاونا مثمرا فى إطار التحول الرقمى الذى تشهده الدولة المصرية، مضيفا أن التدريب يمنح شهادة دولية معتمدة من "هواوى للتكنولوجيا مصر"، وذلك على خمس برامج متخصصة وهى:

Artificial Intelligence

BIG Data

Cloud computing

Routing And Switching

Security Training

ويساعد التدريب فى سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل فى مجالات التدريب، وفق محتوى تدريبى رائد للدفع بطاقات بشرية قادرة على مواكبة التطور التكنولوجى لسوق العمل المصرى والعالمى.

حضر تسليم العقود حسين صبرى البكباشى مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمى، وأيمن قطامش وكيل الوزارة لشئون التدريب، وشيماء محمود من إدارة التدريب، وعزمى بهاء من شركة هواوى.