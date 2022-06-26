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وسلم وزير القوى العاملة، الشباب من خريجى التدريب عقود العمل الخاصة بهم للعمل فى شركة "هواوى تكنولوجيز مصر" بمكتبه بديوان عام الوزارة، مهنئا إياهم على انتهاء فترة تدريبهم وحصولهم على الوظيفة المناسبة لتخصصاتهم، مؤكدا أنها مسئولية كبيرة ملقاة على عاتقها تدريب غيرهم من الراغبين فى العمل فى وظائف المستقبل المقدمة من خلال البرنامج.
وأشار سعفان إلى أن هذا التدريب فى مجمله سيفيد المتدربين والمدربين فى نفس الوقت بصورة مباشرة وغير مباشرة، وسيعود على سوق العمل داخل الدولة المصرية بتخصصات تقنية جديدة تتوافق مع الوظائف التى تتطلبها المرحلة القادمة من التحول الرقمى الشامل فى جميع قطاعات العمل فى ظل الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 سواء داخل مصر أو خارجها.
وأكد وزير القوى العاملة أن التعاون القائم بين الوزارة وشركة "هواوى للتكنولوجيا مصر" يعد تعاونا مثمرا فى إطار التحول الرقمى الذى تشهده الدولة المصرية، مضيفا أن التدريب يمنح شهادة دولية معتمدة من "هواوى للتكنولوجيا مصر"، وذلك على خمس برامج متخصصة وهى:
Artificial Intelligence
BIG Data
Cloud computing
Routing And Switching
Security Training
ويساعد التدريب فى سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل فى مجالات التدريب، وفق محتوى تدريبى رائد للدفع بطاقات بشرية قادرة على مواكبة التطور التكنولوجى لسوق العمل المصرى والعالمى.
حضر تسليم العقود حسين صبرى البكباشى مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمى، وأيمن قطامش وكيل الوزارة لشئون التدريب، وشيماء محمود من إدارة التدريب، وعزمى بهاء من شركة هواوى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تعيين أول دفعة من خريجى برنامج «هواوى مصر» كمدربين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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