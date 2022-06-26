الصحف الكويتية تسلط الضوء على استقبال الرئيس السيسى لأمير قطر بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الأحد، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال استقباله أمس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أن الزيارة تمثل تجسيدا للعلاقات المصرية القطرية وترسخ لتطويرها خلال المرحلة القادمة وتعزز التضامن العربى لمواجهة أزمات المنطقة.





ففى صحيفة (الأنباء) وتحت عنوان "الرئيس المصرى لأمير قطر: زيارتكم تجسد التقدم الذى تشهده علاقات البلدين".. ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى أكد أن زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثانى لمصر تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم، وترسخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة فى جميع المجالات، وذلك فى إطار مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وفى ظل النوايا الصادقة المتبادلة بين الجانبين.

وفى صحيفة (السياسة) وتحت عنوان "مصر وقطر تتفقان على تعزيز التضامن العربى لمواجهة أزمات المنطقة".. نوهت الصحيفة بأن أمير قطر أكد حرص بلاده على استمرار الخطوات المتبادلة، بهدف دفع وتعزيز مختلف آليات التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، من خلال تعظيم الاستثمارات القطرية فى مصر واستغلال الفرص الاستثمارية العريضة المتاحة، مثمنا إسهام الجالية المصرية فى عملية البناء والتنمية فى قطر فى مختلف المجالات.

أما صحيفة (الجريدة) وتحت عنوان "السيسى وتميم يرحبان بـ «قمة جدة» والاستثمارات القطرية تصدرت مباحثاتهما".. لفتت اليومية إلى أن القمة كرست تطبيع العلاقات المصرية - القطرية وطى صفحة الخلافات، ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأمير قطر، خلال مباحثاتهما فى القاهرة أمس، بالقمة المرتقبة التى ستستضيفها السعودية فى جدة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجى، إلى جانب مصر والأردن والعراق والولايات المتحدة، منتصف الشهر المقبل.

بدورها، أبرزت صحيفة (القبس) تأكيد الرئيس السيسى وأمير قطر ضرورة تكاتف وتضافر جهود الدول العربية وتعزيز التنسيق المشترك بين البلدين، للتعامل مع مختلف الأزمات التى تمر بها دول المنطقة.