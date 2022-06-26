وزير الرى يبحث موقف المشروعات المائية فى الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبدالعاطى، مع محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، موقف المشروعات المائية بنطاق المحافظة، والضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية، ومتابعة منظومة المراقبة والتحكم فى آبار المياه الجوفية بالمحافظة.





وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم، أنه تم خلال اللقاء أيضا بحث سبل تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بنطاق محافظة الوادى الجديد، وإدارتها، والاستفادة منها لتنفيذ مشروعات تنموية عليها.

وأكد وزير الرى قيام الوزارة بتطوير ورفع كفاءة المعدات والأوناش التابعة لها بنطاق محافظة الوادى الجديد، والتأكيد على جاهزيتها للتعامل الفورى مع أعمال الصيانة الطارئة أو الدورية لآبار المياه الجوفية بالوادى الجديد؛ بما يضمن استدامة تشغيلها والحفاظ عليها.

وأشار الدكتور عبدالعاطى إلى أنه تم مؤخرا ولأول مرة تزويد 19 بئرا جوفيا بالوادى الجديد بخاصية التحكم الذاتى، وذلك فى إطار برتوكول التعاون المشترك الموقع بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الوادى الجديد لتركيب أجهزة رصد وتحكم لـ 19 بئرا، ليتم مراقبتها وتشغيلها أوتوماتيكيا عن بعد من غرفة تشغيل مركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة بصورة مستمرة ومنتظمة، لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حدة وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.

وأضاف أن هذه الآلية تضمن سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذى القرار بهدف الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية.

وأوضح الوزير أنه فى إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة ومحافظة الوادى الجديد، فإنه يجرى حاليا تركيب منظومة للطاقة الشمسية لـ 85 بئرا جوفيا بالوادى الجديد بواحات الخارجة والداخلة والفرافرة.

ولفت عبدالعاطى إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضا بحث سبل التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل باقى الآبار بالمحافظة فى إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الانبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى؛ بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفى فى ظل الاعتماد على تشغيل الآبار خلال ساعات سطوع الشمس فقط، بما يتيح للخزان الجوفى استعاضة مناسيبه أثناء فترات الليل.

وأكد وزير الرى ضرورة الالتزام التام بتطبيق كافة الضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية؛ الأمر الذى يسمح بتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والاستخدام الرشيد لها، مشيرا إلى أهمية التوسع فى التحول لاستخدام نظم الرى الحديث بديلا عن الرى بالغمر؛ الأمر الذى يؤدى إلى ترشيد استخدام المياه وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.

وأضاف أنه تم استخدام مقياس الرطوبة فى عدة مواقع بالوادى الجديد، وربطها بمنظومة التحكم، والتى تقوم بنقل بيانات مقياس الرطوبة إلى المزارعين بشكل فورى عن طريق رسائل نصية على الهواتف المحمولة، لتمكينهم من تحديد الموعد الأمثل لبدء وإنهاء عملية الرى؛ الأمر الذى يسهم فى رفع كفاءة عملية الرى وترشيد استخدام المياه والطاقة وتحسين جودة المحاصيل، بالإضافة إلى تحقيق التحكم الكامل فى المنظومة المائية من خلال ربط عملية الرى بالأراضى الزراعية بمنظومة تشغيل الآبار الجوفية.