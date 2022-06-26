مكتسبات ثورة يونيو.. الأسمرات مجتمع حضارى وحياة كريمة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت الإعلامية منة فاروق، إن الحديث عن الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع تحتاج إلى ساعات لاستعراضها، مشيرة إلى أن أرض منطقة الأسمرات، جبلية فى الأصل، وبها خطوط غاز، وبترول، وكهرباء، وكانت غير ممهدة للبناء.
وشدت على أن ثورة 30 يونيو العظيمة، والإرادة لدى القيادة السياسية، ترجمت أحلام المصريين على أرض الواقع، فأهلت الأسمرات لتستوعب العشرات من التجمعات السكنية، وبفضلها تم نقل 20 ألف أسرة من قاطنى الأماكن غير الآمنة إليها، بما يحقق لهم حياة كريمة.
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