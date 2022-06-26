القوى العاملة: صرف 7.6 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 3523 شاباً، منهم 78 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالإسكندرية من خلال "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 8224 راغب عمل منهم 212 "قادرون باختلاف".





وقال الوزير إن مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية قامت بالتفتيش الدورى فى مجال السلامة والصحة المهنية على 205 منشآت، وعمل 17 حملة تفتيشية عادية ونوعية، والتى أسفرت عن تحرير 209 محاضر للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ116 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها، وبحث 83 شكوى فى نفس المجال، تم استيفاء 25 منها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد 58 شكوى.

وأشار ياسر سعيد، مدير المديرية، فى تقريره للوزير عمّا تم إنجازه خلال مايو الماضى، إلى أن المديرية تلقت 133 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 118 شكوى مرحلة من شهر مارس، وتم بحث 146 شكوى منها، وتبقى 105 شكاوى تحت البحث والدراسة.

وفى مجال العمالة غير المنتظمة، قامت المديرية بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة، حيث قامت بصرف منحة عيد العمال وعيد الفطر المبارك بإجمالى 7 ملايين و642 ألف جنيه لـ 764 عاملاً من المسجلين، كما تم صرف منح للرعاية الاجتماعية لـ17 عاملاً بإجمالى 46 ألف جنيه، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية لـ178 عاملا ما بين كشوف طبية وصرف علاج وأشعة وتحاليل، وتسجيل 2016 عاملاً جديداً واستخراج كارنيهات لهم.

أما فى مجال التفتيش العمالى قامت المديرية بالتفتيش على 348 منشأة، وعمل 30 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 185 محضراً، وعمل ندوة توعية، كما قامت باستخراج 943 شهادة قياس مستوى المهارة، و873 رخصة مزاولة الحرفة.

وتابع مدير المديرية، أنه فى مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 54 ترخيص، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ5 أجانب، وتلقى 18 طلب ترخيص لأول مرة، و30 طلب تجديد ما زالت تحت البحث، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.