اشتباه فى جلطة.. حالة إغماء لمعلم أثناء مراقبته بالثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية، المشكلة لمتابعة أحوال المعلمين المشاركة بامتحانات الثانوية العامة، برئاسة محمد عبدالله، الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، إخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، يفيد تعرض المعلم همام سيد شحاتة، المنتدب من أسيوط للمراقبة على أعمال الامتحانات بمدرسة الميناء الثانوية بالغردقة، لحالة إغماء.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الاثنين، تم نقل المعلم المصاب إلى المستشفى العام بالغردقة لتلقى الرعاية اللازمة، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أنه يعانى من اشتباه فى جلطة، إلا أن حالته مستقرة، وسيظل تحت الملاحظة بالمستشفى. ويؤدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية، فى أول أيام امتحانات المواد الأساسية للعام 2021/2022، والتى تستمر حتى 21 يوليو المقبل. وكانت النقابة العامة للمهن التعليمة برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ، أعلنت تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وخصصت رقم على الواتس آب " 01555208606" لتلقى كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة، للعمل على حلها .

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