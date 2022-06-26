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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /707000/الرئيس-السيسي-يمنح-وسام-الجمهورية-من-الطبقة-الأولى-لرؤساء-محكمة-النقض-وقضايا-الدولة-السابقين

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لعدد من القضاة والمستشارين السابقين بهيئة قضايا الدولة ومحكمة النقض.

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الرئيس السيسي يمنح عدد من القضاة السابقين وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

وصرح السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من:

- القاضي/ عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض السابق.

- المستشار/ محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة السابق.

- المستشار/ حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب في هذا الصدد، عن خالص تقديره للسادة المستشارين على جهودهم الكبيرة، وتفانيهم المقدر في إنفاذ القانون وحماية العدالة.

الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين لعدد من القضاة

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي شهد حلف اليمين لكل من:

- القاضي/ محمد عيد محمد محجوب رئيساً لمحكمة النقض.

- المستشار/ عادل فهيم محمد عزب رئيساً لمجلس الدولة.

- المستشار/ محمد محمد بكر رئيساً لهيئة قضايا الدولة.

الرئيس السيسي يؤكد على دور القضاء في إرساء العدالة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد على دور محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة في إرساء العدالة، مشدداً سيادته على مواصلة تلك المؤسسات والهيئات القضائية الشامخة في أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.