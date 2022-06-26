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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /706999/ياسر-قوره-يستعرض-القرارات-التاريخية-لاجتماع-الهيئة-العليا-لحزب-الوفد

صرح المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو لجنة الحوار الوطني، أن اجتماع الهيئة العليا كان بكل المقاييس اجتماعاً تاريخياً ويحمل بين طياته تنفيذ لرغبات الهيئة الوفدية والتى طالما تفرض رغبتها على المشهد السياسي داخل الحزب.

ياسر قوره يستعرض القرارات التاريخية لاجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد

وأوضح "قورة"، أنه بموجب توقيع ٣٨ عضو من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد تم اتخاذ القرار بحل الهيئة العليا لحزب الوفد والدعوة لانتخابات خلال 60 يوما منذ إعلان القرار، مع الإبقاء على الجمعية العمومية للحزب دون اية تغييرات.

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حيث تم اتخاذ قرار بالإبقاء على الجمعية العمومية والتى انتخبت د. عبد السند يمامة، رئيس الحزب، دون أية تعديلات، سواء فى اللجان أو الأعضاء أو رؤساء اللجان أو أية تعديلات على الجمعية العمومية.

وأفاد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن هذه القرارات التاريخية وما سوف تليها من قرارات أخرى هي الحل الأمثل والضروري للحفاظ على وحدة الوفد وعدم تمزيق الحزب ولم شتات وصفوف الوفديين خوفا من براثن الفرقة والتفرقة.

مسودة ورقة عمل الحوار الوطني

وأكمل عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه قد طالب د. عبد السند يمامة، رئيس الحزب، بضرورة عرض مسودة ورقة عمل الحوار الوطني على الهيئة العليا والتي سيتقدم بها الحزب إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث أنه لم تصل هذه الورقة إلى الهيئة العليا للحزب أو حتى أعضاء لجنة الحوار الوطني والمفترض أنها مشكلة لهذا الغرض، فلم يشهدها أحد ولم يطلع عليها أحد، ولا نعمل ماذا تم فى هذا الملف الهام والحيوي.