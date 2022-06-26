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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /706995/شؤون-الحرمين-تجيب-على-أسئلة-ضيوف-الرحمن-على-مدار-الساعة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، بتقديم خدمات عديدة للإجابة على أسئلة ضيوف الرحمن، وذلك بواقع عشرة أماكن داخل المسجد الحرام، وسبع كبائن في الساحات للرد على السائلين هاتفياً، يقوم عليها (100) من أصحاب الفضيلة والقضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار (24) ساعة.

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الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على القاصدين

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ماجد بن محمد المسعودي، أن المشايخ يستندون في إجاباتهم على السائلين بما يتوافق مع مخرجات وثيقة ندوة (الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على القاصدين)، في الإفتاء وإجابة السائلين عن المسائل الشرعية، ومراعاة أسلوب الخطاب في الفتوى واتصافه بالسعة والتسامح وآداب الاختلاف بين العلماء، وتجنب خطاب العنصرية والكراهية.

توفير جهاز الروبوت التوجيهي للحجاج في المداخل الرئيسية من صحن المطاف

وأضاف المسعودي أنه تحقيقاً للاستفادة الكبرى من التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي قامت إدارة شؤون إرشاد السائلين بتوفير جهاز الروبوت التوجيهي للحجاج في المداخل الرئيسية من صحن المطاف، وأن الروبوت يدعم ١١ لغة وهي: (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية، الهوسا).

وزارة الحج تعلن عدد الأفواج

كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم الخميس الماضي، بلغ ٢١٤٢١٢ حاجاً من عدة جنسيات, قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.