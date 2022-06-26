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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /706994/النائبة-أمل-رمزى-زيارة-أمير-قطر-للقاهرة-استهدفت-مناقشة-كافة-التحديات-التي-تواجه-المنطقة-ودعم-العلاقات-الثنائية-بين-البلدين

أكدت النائبة أمل رمزي عضو مجلس الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن زياره الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر إلى القاهرة والتى بدأت أمس الأول الجمعة، والتقى خلالها بالزعيم المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترسخ لمرحلة جديدة من الأخوة والعلاقات القوية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

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وقالت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن المباحثات الثنائية التى تم عقدها بين الزعيمان المصرى والقطرى، استهدفت مناقشة كافة القضايا والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط خاصة في ظل ما يعانى فيه العالم من أوضاع صعبة نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية، ولوضع رؤية مشتركة لمواجهة تلك التحديات وكذلك لدعم العلاقات بين البلدين.

توسع الاستثمار القطرى في القاهرة

وأشارت رمزى في بيان لها اليوم الأحد، أن الزيارة عملت على دعم العلاقات "العربية_العربية" والتطبيع الكامل بين البلدين مما يبشر لها بمردودها الإيجابي على الجوانب "الاقتصادية والسياسية والاستثمارية" نظرا لتوسع الاستثمار القطرى في القاهرة .

تعزيز العلاقات المصرية مع الأشقاء العرب

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن اللقاءات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية، والتى ألتقي فيها بعدد من زعماء الدول في مقدمتهم المملكة العربية السعودية، والأردن والبحرين، وبحث معهم عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوي الإقليمي والدولى تهدف إلى تعزيز العلاقات المصرية مع الأشقاء العرب ، وانطلاقاً من الدور الريادي الذي تحظي به القاهرة.

وأضافت النائبة أمل رمزى، قائلة : أن ما حققته الدولة المصرية خلال الفترة الماضية وما حظيت به من اهتمام دولى وإقليمي يؤكد عودة الريادة المصرية لسابق عهدها في ظل قيادة سياسية حكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت وباقتدار بأن تفرض مكانتها على الساحة الدولية في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع.