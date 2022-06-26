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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /706992/قبل-مواجهة-بيراميدز-لاعب-الأهلي-يزف-بشرى-سارة-لـ-جمهور-الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة فريق بيراميدز في إطار دور الـ 8 من بطولة كأس مصر النسخة الماضية، وسط ترقب شديد من جانب جماهير الكرة المصرية.

دوت الخليج

وزف لاعب الأهلي أكر توفيق، بُشرى سارة للجمهور الأحمر، وذلك بعدما نشر ستوري عبر حسابه الخاص بموقع “ انستجرام”، يكشف فيها عن مدى قرب عودته للملاعب من جديد، بعدما قطع شوطاً كبيراً في برنامجه التأهيلي الذي خاضه تحت رعاية طبيب نمساوي.

ومن خلال الاستوري التي نشرها أكرم، تنبأ جمهور الأخير خيراً بعودة اللاعب لقيادة مركز الجبهة اليُمنى من جديد، وذلك بعدما غاب لأكثر من 6 أشهر عن الفريق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بالكاميرون يناير الماضي.

وكان قد كشف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم، عن أن أكرم سيعود بعد شهر أو أكثر للتدريبات الجماعية للفريق، وذلك وفقاً لرؤية الطبيب النمساوي الذي أجرى العملية الجراحية لـ أكرم.

موعد مباراة الأهلي أمام بيراميدز.. والقنوات الناقلة

من ناحية أخرى، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نادي بيراميدز، في دور الـ 8 من بطولة كأس مصر في نسخته الماضية، ويغيب عنه عدد كير من اللاعبين، كما استرد جزء من لاعبيه المصابين مثل ( أليو ديانج، علي معلول، محمد عبد المنعم).

ويدخل المارد الأحمر، هذا اللقاء وسط العديد من التخبطات سواء بعد رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وتولي سامي قمصان المهمة بدلاً منه، أو بسبب كثرة الغيابات التي ضربت الفرق مؤخراً، بينما يدخل بيراميدز هذا اللقاء مكتمل الصفوف ووسط نتائج مميزة حققها في الجولات الأخيرة في الدوري تحت قيادة الفرنسي تاكيس جونياس.

ووسط هذه التخبطات، هناك بارقة أمل بالنسبة للفريق الأحمر، والذي يعود لصفوفه ثنائي مؤثر سواء في الدفاع بالنسبة لـ محمد عبد المنعم، الذي غاب عن الفريق بسبب الإصابة في العضلة الضامة، أو في وسط الملعب والذي سيشهد على تواجد المالي أليو ديانج، والذي غاب عن آخر 3 جولات للفريق في الدوري وفي كأس مصر، وكذلك علي معلول، والتي أشارت بعض التقاير أنه بعد مشاركته في جزء من مران الجمعة الماضي، سيصبح اللاعب متاح ولو احتياطياً بالنسبة للفريق الأحمر، الذي يتطلع لعودة التونسي معلول، بسبب المستوى الغير جيد لبديله محمود وحيد في المباريات التي شارك فيها بديلاً له.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز:

ومن المتوقع أن يدخل سامي قمصان المباراة، بتشكيل مكون من العناصر التالية:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: علي معلول أو محمود وحيد، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم فؤاد.

في الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: صلاح محسن، محمد شريف، حسين الشحات.